В российском регионе ввели режим повышенной готовности из-за угрозы ЧС

В Ростовской области ввели режим повышенной готовности из-за угрозы ЧС

В Ростовской области власти ввели режим повышенной готовности из-за угрозы возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС). Соответсвующее распоряжение подписал врио губернатора российского региона Юрий Слюсарь, оно опубликовано на портале правовой информации области.

В документе указывается, что введенный режим связан «с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, вызванной взрывами (в том числе с последующим горением и (или) разрушением (обрушением) в зданиях и сооружениях), нарушением условий жизнедеятельности населения». Действовать режим повышенной готовности будет до особого распоряжения.

Губернатор назначил ответственным за мероприятия по предупреждению ЧС своего заместителя Сергея Бодрякова.

5 марта после взрыва газа в жилом доме в Белореченске Краснодарского края в городе ввели режим ЧС. Пострадали три человека, взрыв частично разрушил два верхних этажа пятиэтажного дома.