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16:57, 7 марта 2025Россия

В Ростовской области ввели режим повышенной готовности после жалоб жителей

Врио ростовского губернатора Слюсарь ввел режим повышенной готовности
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Ростовской области ввели режим повышенной готовности, поводом для которого послужила угроза возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС). Соответствующий документ подписал временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь, распоряжение разместили на областном портале правовой информации.

Отмечается, что угроза возникновения ЧС может быть вызвана взрывами, горением, обрушением в зданиях и строениях, а также нарушением условий жизнедеятельности населения.

Режим повышенной готовности, отмечается в документе, будет действовать до особого распоряжения. Контроль за исполнением распоряжения Слюсарь оставил за собой.

Ростовская область периодически подвергается атакам со стороны Украины. В частности, в ночь на вторник, 4 марта силы ПВО отразили атаку в районе Новошахтинска, затем сообщалось о массированной атаке дронов на Чертковский район, из-за чего была проведена эвакуация персонала одного из НПЗ и загорелся промышленный объект в селе Сохрановка.

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