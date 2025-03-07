В Сирии сообщили об убийстве силовиками экс-главы службы воздушной разведки

SANA: Силовики в Сирии убили бывшего главу службы воздушной разведки Хувейджа

Сирийские силовики убили бывшего главу службы воздушной разведки Ибрагима Хувейджа. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на источник в службе общей безопасности.

По его данным, Хувейджа был ликвидирован в ходе операции в Джебле в провинции Латакия. В материале отмечается, что его обвиняют «в сотнях убийств» в период президентства Хафеза Асада.

6 марта в Сирии началось восстание сторонников свергнутого президента страны Башара Асада против организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России), захватившей власть. Сообщалось, что бойцы «Военного совета по освобождению Сирии» захватили авиабазу Истамо, откуда прежде вылетели вертолеты Ми-24 нового правительства.