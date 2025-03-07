Сенатор Перминов назвал риторику Макрона незакрытым историческим гештальтом

Риторика президента Франции Эммануэля Макрона, враждебно настроенная против России, является следствием незакрытого исторического гештальта, считает сенатор Сергей Перминов. Его слова передает РИА Новости.

«Плохая, как я полагаю, для господина Макрона попытка милитаристского позиционирования с одновременным призывом к созданию нового европейского "священного" союза с целью шантажа нашей страны», — отметил парламентарий.

Он выразил мнение, что руководителям стран Европы нужно вспоминать основы дипломатического этикета и начинать диалог в другой тональности.

Макрон в своем обращении к нации 5 марта заявил о начале дискуссии об использовании ядерного оружия страны для защиты всего Евросоюза. Он подчеркнул, что доверять Москве больше не представляется возможным, и назвал Россию угрозой для Европы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя слова Макрона, заявил, что подобные заявления — путь к большой трагедии. По его мнению, Макрон ведет себя так, чтобы сохранить себя у власти, но не задумывается о том, к чему это может привести. Евросоюз переживает период турбулентности и выбора, констатировал политик и подчеркнул, что в ближайшее время станет ясно, способна ли Европа принять правильное решение в интересах граждан.