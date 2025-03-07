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14:09, 7 марта 2025Россия

В Совфеде назвали риторику Макрона незакрытым историческим гештальтом

Сенатор Перминов назвал риторику Макрона незакрытым историческим гештальтом
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон. Фото: Pedro Nunes / Reuters

Риторика президента Франции Эммануэля Макрона, враждебно настроенная против России, является следствием незакрытого исторического гештальта, считает сенатор Сергей Перминов. Его слова передает РИА Новости.

«Плохая, как я полагаю, для господина Макрона попытка милитаристского позиционирования с одновременным призывом к созданию нового европейского "священного" союза с целью шантажа нашей страны», — отметил парламентарий.

Он выразил мнение, что руководителям стран Европы нужно вспоминать основы дипломатического этикета и начинать диалог в другой тональности.

Макрон в своем обращении к нации 5 марта заявил о начале дискуссии об использовании ядерного оружия страны для защиты всего Евросоюза. Он подчеркнул, что доверять Москве больше не представляется возможным, и назвал Россию угрозой для Европы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя слова Макрона, заявил, что подобные заявления —  путь к большой трагедии. По его мнению, Макрон ведет себя так, чтобы сохранить себя у власти, но не задумывается о том, к чему это может привести. Евросоюз переживает период турбулентности и выбора, констатировал политик и подчеркнул, что в ближайшее время станет ясно, способна ли Европа принять правильное решение в интересах граждан.

ЖЗЛ
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