Володин ответил на заявление Макрона о ядерном оружии и продолжении боевых действий

Володин назвал заявление Макрона о ядерном оружии путем к большой трагедии

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о ядерном оружии и продолжении боевых действий на Украине — путь к большой трагедии, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

Так он прокомментировал обращение французского политика к нации, в котором Макрон затронул темы европейской безопасности, ядерного сдерживания и урегулирования на Украине. Он сообщил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия страны для защиты всего Евросоюза, а также предупредил о существовании «российской угрозы».

«Заявление Макрона о необходимости начать дискуссию об использовании ядерного оружия и продолжении войны — путь к большой трагедии. Надо ли это французам и гражданам европейских государств? Конечно, нет», — написал Володин.

По его мнению, Макрон ведет себя так, чтобы сохранить себя у власти, но не задумывается о том, к чему это может привести. Евросоюз переживает период турбулентности и выбора, констатировал политик и подчеркнул, что в ближайшее время станет ясно, способна ли Европа принять правильное решение в интересах граждан.