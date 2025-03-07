Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:34, 7 марта 2025Силовые структуры

Вербовщицу РДК с позывным Ева отправили в СИЗО

В Москве суд арестовал студентку Костикову за вербовку в запрещенный РДК
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Российскую студентку с позывным Ева заподозрили в участии в террористических организациях

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Останкинский суд Москвы арестовал студентку Российского университета просвещения Полину Костикову, обвиняемую в сотрудничестве с террористической организацией. Об этом сообщает ТАСС.

Решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу принято по соответствующему ходатайству следствия. Девушку отправили в СИЗО.

Ранее 7 марта сообщалось о задержании 21-летней студентки с позывным Ева по подозрению в участии в деятельности Русского Добровольческого корпуса (РДК) и «Азов» (обе организации признаны террористическими и запрещены в России). Силовики пришли за ней 4 марта на съемную квартиру. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье об участии в террористической организации, ей грозит до 20 лет лишения свободы.

По версии следствия, девушка в 2022 году на территории Турции вступила в ряды батальона «Азов», где ей дали позывной Ева. Позже она связалась с координаторами РДК и занялась вербовкой новых членов и сбором средств для террористической организации.

Позже Полина пожила еще год в Грузии, а затем в июне 2024 года вернулась в Россию, где продолжила свою деятельность по содействию запрещенным организациям.

    Обсудить
    Последние новости

    Российская армия разрезала плацдарм ВСУ в Курской области. Украинской группировке угрожает котел

    В «Золотом яблоке» начали продавать свечи почти за 47 тысяч рублей

    Раскрыта сумма причиненного задержанной замглавы управления администрации Кубани ущерба

    Российский военкор заявил о поводе для осторожного оптимизма в ситуации под Курском

    Экономика еврозоны выросла сильнее прогноза

    В ДНР рассказали о приоритетах ВСУ в обороне

    В России подешевела мука

    Пентагон удалил фото инженера с фамилией Гей в рамках борьбы с инклюзивностью

    В Совфеде прокомментировали призыв Трампа об отказе от ядерного оружия

    В России стало заметно дороже растить свиней

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше