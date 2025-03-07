Вербовщицу РДК с позывным Ева отправили в СИЗО

В Москве суд арестовал студентку Костикову за вербовку в запрещенный РДК

Начало событий в новости Российскую студентку с позывным Ева заподозрили в участии в террористических организациях

Останкинский суд Москвы арестовал студентку Российского университета просвещения Полину Костикову, обвиняемую в сотрудничестве с террористической организацией. Об этом сообщает ТАСС.

Решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу принято по соответствующему ходатайству следствия. Девушку отправили в СИЗО.

Ранее 7 марта сообщалось о задержании 21-летней студентки с позывным Ева по подозрению в участии в деятельности Русского Добровольческого корпуса (РДК) и «Азов» (обе организации признаны террористическими и запрещены в России). Силовики пришли за ней 4 марта на съемную квартиру. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье об участии в террористической организации, ей грозит до 20 лет лишения свободы.

По версии следствия, девушка в 2022 году на территории Турции вступила в ряды батальона «Азов», где ей дали позывной Ева. Позже она связалась с координаторами РДК и занялась вербовкой новых членов и сбором средств для террористической организации.

Позже Полина пожила еще год в Грузии, а затем в июне 2024 года вернулась в Россию, где продолжила свою деятельность по содействию запрещенным организациям.

