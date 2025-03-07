Российскую студентку с позывным Ева заподозрили в участии в террористических организациях

В Москве задержана студентка с позывным Ева за вербовку в РДК и «Азов»

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали студентку с позывным Ева по подозрению в участии в деятельности Русского Добровольческого корпуса (РДК) и «Азов» (обе организации признаны террористическими и запрещены в России). Об этом сообщает Baza.

По данным издания, 21-летняя Полина К. училась на первом курсе Государственного университета просвещения. Силовики пришли за ней 4 марта на съемную квартиру. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье об участии в террористической организации, ей грозит до 20 лет лишения свободы.

По версии следствия, девушка в 2022 году на территории Турции вступила в ряды батальона «Азов», где ей дали позывной Ева. Позже она связалась с координаторами РДК и занялась вербовкой новых членов и сбором средств для террористической организации.

Позже Полина пожила еще год в Грузии, а затем в июне 2024 года вернулась в Россию, где продолжила свою деятельность по содействию запрещенным организациям.

6 марта сообщалось, что суд приговорил жителя Краснодара Дмитрия Левина к 15 годам за госизмену. Он в 2024 году связался с представителями Главного управления разведки Украины и РДК и по их заданию вел наблюдение за деятельностью Военно-морского флота России в Новороссийске.