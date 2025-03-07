Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:29, 7 марта 2025Силовые структуры

Российскую студентку с позывным Ева заподозрили в участии в террористических организациях

В Москве задержана студентка с позывным Ева за вербовку в РДК и «Азов»
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали студентку с позывным Ева по подозрению в участии в деятельности Русского Добровольческого корпуса (РДК) и «Азов» (обе организации признаны террористическими и запрещены в России). Об этом сообщает Baza.

По данным издания, 21-летняя Полина К. училась на первом курсе Государственного университета просвещения. Силовики пришли за ней 4 марта на съемную квартиру. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье об участии в террористической организации, ей грозит до 20 лет лишения свободы.

По версии следствия, девушка в 2022 году на территории Турции вступила в ряды батальона «Азов», где ей дали позывной Ева. Позже она связалась с координаторами РДК и занялась вербовкой новых членов и сбором средств для террористической организации.

Позже Полина пожила еще год в Грузии, а затем в июне 2024 года вернулась в Россию, где продолжила свою деятельность по содействию запрещенным организациям.

6 марта сообщалось, что суд приговорил жителя Краснодара Дмитрия Левина к 15 годам за госизмену. Он в 2024 году связался с представителями Главного управления разведки Украины и РДК и по их заданию вел наблюдение за деятельностью Военно-морского флота России в Новороссийске.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о прорыве армией России фронта в Курской области и угрозе ВСУ котлом

    Трамп рассказал о полномочиях Маска в принятии решений по кадровым вопросам

    Российский банк стал угрожать коллекторами бойцу СВО

    Решение обвинительницы Оксимирона подать заявление на рэпера объяснили

    Последствия введения «стандарта от застройщика» оценили

    Под Москвой школьники попробовали снеки из Tik-Tok и оказались в больнице

    Популярная актриса 20 лет испытывала боль из-за женского заболевания

    Из десяти часов саммита ЕС Украине посвятили только 15 минут

    Одного из участников избиения таксиста-инвалида задержали в российском регионе

    Россиянка рассказала Путину, как в одиночку вынесла тело мужа с поля боя. Президент заявил, что такие истории достойны экранизации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше