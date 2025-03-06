Россиянина приговорили к 15 годам колонии за государственную измену

В Краснодарском крае суд приговорил мужчину к 15 годам за государственную измену

В Краснодарском крае суд приговорил мужчину к 15 годам за государственную измену. Об этом сообщает РАПСИ.

Он осужден по статьям 275 («Государственная измена») и 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ.

Как установил суд, в 2024 году Дмитрий Левин находился в Новороссийске. Оттуда связался с представителями Главного управления разведки (ГУР) Украины и «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация). Он вел наблюдение за деятельностью Военно-Морского Флота (ВМФ) России и собирал информацию о количестве, местонахождении кораблей, дислокации воинской части и административных зданий. Также о расположении и охране военного аэродрома.

Кроме этого, он сфотографировал суда в Цемесской бухте с координатами. Эти данные Левин направил украинским кураторам.

Южный окружной военный суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что россиянина арестовали за передачу СБУ данных о военном объекте.