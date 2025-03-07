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10:44, 7 марта 2025Россия

Володин объяснил необходимость конфликта на Украине для глав стран ЕС и Зеленского

Володин: Конфликт на Украине нужен Зеленскому и главам страна ЕС ради власти
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Конфликт на Украине нужен Владимиру Зеленскому и руководителям стран Евросоюза (ЕС), чтобы удержаться у власти, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

«Для того чтобы сохранить личную власть, [президенту Франции Эммануэлю] Макрону, [премьер-министру Великобритании Киру] Стармеру, Зеленскому,
[премьер-министру Польши Дональду] Туску нужна война на Украине. Под предлогом обеспечения безопасности европейских стран», — написал Володин.

По его мнению, европейские политики и Зеленский на самом деле продолжением боевых действий защищают себя, то же самое касается институтов Евросоюза. Аналогично можно сказать и про главу Еврокомиссии Урсулу Фон дер Ляйен, которая говорит о планах перевооружить Европу и не думает о последствиях, подчеркнул спикер Госдумы.

Раннее Володин заявлял, что Европа оказалась в ступоре после итогов президентской гонки в США. В Европе, как отметил он, поддержка боевых действий на Украине и санкций в отношении России стали объединяющим фактором и маркером «свой/чужой».

ЖЗЛ
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