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09:41, 8 марта 2025Мир

Востоковед назвал неожиданную страну-защитницу христиан в Сирии

Востоковед Чупрыгин: Израиль может вступиться за христиан и алавитов в Сирии
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

Россия, США или Европейский союз (ЕС) вряд ли станут отстаивать интересы восставших в Сирии христиан и алавитов (одно из течений шиитского ислама) или оказывать им материальную поддержку. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.

По его словам, региональные игроки, например Израиль или Саудовская Аравия, напротив, могут вступиться за притесняемые меньшинства и в итоге оказаться вовлеченными в разгорающийся конфликт.

«Для Израиля новая власть в Сирии — это угроза. И они говорят об этом открыто. Определенные усилия на этот счет могут принять и другие арабские страны, которые очень не хотят видеть усиления Турции на Ближнем Востоке. Например, Саудовская Аравия», — сказал Чупрыгин.

В начале марта христиане и алавиты подняли восстание против захватившей власть в стране группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России). Беспорядки охватили преимущественно провинции Латакия и Тартус, в том числе город Хмеймим, где находится принадлежащая России авиабаза.

Боевики ответили на это массовыми внесудебными расправами над участниками протестов и мирными жителями. Счет пострадавшим идет на сотни с обеих сторон.

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