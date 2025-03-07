Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:35, 7 марта 2025Забота о себе

Врач назвала самые полезные весной продукты

Терапевт Тен: Весной нужно добавить в рацион киви и болгарский перец
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Tom Paolini / Unsplash

Некоторые продукты помогут укрепить пошатнувшийся весной иммунитет, рассказала терапевт Зарема Тен. Самую полезную в этом время года еду она назвала в беседе с NEWS.ru.

По словам Тен, в рацион нужно добавить продукты, богатые витамином С — например, киви и болгарский перец. Кроме того, весной организму необходим цинк, содержащийся в тыквенных семечках и чечевице, отметила она.

Терапевт напомнила, что от сезонных болезней поможет спастись ношение шарфа, шапки и непромокаемой обуви до стабильного потепления. Перед выходом из дома Тен рекомендовала узнавать прогноз погоды и обращать внимание не только на температуру, но и на влажность и скорость ветра.

Материалы по теме:
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022

Ранее диетолог Эмма Патель рассказала, какие продукты помогают облегчить боль в суставах. Она порекомендовала есть жирные сорта рыбы, такие как лосось, скумбрия, форель и сардины, а также имбирь, оливковое масло и ягоды.

    Обсудить
    Последние новости

    Топ-менеджеры «Газпрома» вывели из корпорации 150 миллиардов рублей и перевели за рубеж. Что они там купили?

    Раскрыты качества настоящей супергероини

    В ЛНР осудят гражданина Украины за шпионаж в пользу СБУ

    Российские войска атаковали энергообъект в Днепропетровской области

    В российском регионе осудили бывшего директора центра закупок в сфере здравоохранения

    Назван самый популярный клип нулевых у россиян

    В Москве змея решила прокатиться в лифте

    Каждая вторая россиянка откажет мужчине без машины

    Пытавшегося прорваться в кабину пилота самолета россиянина арестовали

    Киев начал переговоры с Италией о расширении обороны НАТО на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше