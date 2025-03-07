Врач назвала самые полезные весной продукты

Терапевт Тен: Весной нужно добавить в рацион киви и болгарский перец

Некоторые продукты помогут укрепить пошатнувшийся весной иммунитет, рассказала терапевт Зарема Тен. Самую полезную в этом время года еду она назвала в беседе с NEWS.ru.

По словам Тен, в рацион нужно добавить продукты, богатые витамином С — например, киви и болгарский перец. Кроме того, весной организму необходим цинк, содержащийся в тыквенных семечках и чечевице, отметила она.

Терапевт напомнила, что от сезонных болезней поможет спастись ношение шарфа, шапки и непромокаемой обуви до стабильного потепления. Перед выходом из дома Тен рекомендовала узнавать прогноз погоды и обращать внимание не только на температуру, но и на влажность и скорость ветра.

Ранее диетолог Эмма Патель рассказала, какие продукты помогают облегчить боль в суставах. Она порекомендовала есть жирные сорта рыбы, такие как лосось, скумбрия, форель и сардины, а также имбирь, оливковое масло и ягоды.