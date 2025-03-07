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12:38, 7 марта 2025Забота о себе

Врачи указали на неожиданный симптом начинающегося слабоумия

Невролог Сиддики: Беспричинная потеря обоняния может быть признаком деменции
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Внезапная потеря обоняния может быть ранним признаком деменции, предупредили неврологи Фузия Сиддики и Мередит Бок. На этот неожиданный симптом начинающегося слабоумия она указала изданию Daily Mail.

Бок посоветовала людям всегда обращать внимание на то, чувствуют ли они запах шампуня или мыла, когда они принимают душ. По ее словам, беспричинная потеря обоняния, особенно в возрасте после 40 лет, повышает риск снижения когнитивных способностей и болезни Альцгеймера. «Процесс нейродегенерации, вызванный слабоумием, может влиять на восприятие и сенсорную обработку запахов, затрудняя распознавание знакомых ароматов, таких как их любимый шампунь или средство для мытья тела», — объяснила она.

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Сиддики добавила, что деменция вызывает постоянно прогрессирующую атрофию тех или иных участков мозга. Если область, отвечающая за обоняние, будет необратимо повреждена, способность чувствовать и распознавать запахи может быть необратимо утрачена. При этом кратковременная потеря обоняния, как правило, обусловлена обычной простудой, гриппом, инфекциями носовых пазух, аллергией и коронавирусом, отметила врач.

Ранее клинический психолог, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин назвал способы сохранить ясность сознания при деменции. По его словам, немаловажную роль играет окружение пациента со слабоумием, поскольку постоянное общение стимулирует нервную систему и помогает ей адаптироваться к поражениям.

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