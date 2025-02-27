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18:32, 27 февраля 2025Забота о себе

Врач назвал способы сохранить ясность сознания при деменции

Психолог Мелехин: Окружение помогает сохранить ясность сознания при деменции
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Есть несколько способов поддержать работу нервной системы, чтобы сохранить и вернуть пациентам с деменцией ясность сознания. Наиболее эффективные способы добиться этого назвал психоаналитик, клинический психолог, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин в беседе с aif.ru.

Мелехин рассказал, что деменция влияет на нервную систему и психику человека, в результате этого постепенно исчезают элементарные навыки: речь, память, понимание, способность ориентироваться в пространстве и другие. При этом, по словам специалиста, у пациентов даже с запущенной формой болезни могут наступать периоды просветления.

«Всегда важно смотреть, под действием чего это происходит. Возможно, свою роль играет грамотная терапия медикаментозными средствами. Немаловажное значение имеет и окружение пациента с деменцией», — отметил врач.

Он пояснил, что постоянное общение стимулирует нервную систему и помогает ей адаптироваться к поражениям, возникающим из-за болезни. Также, по словам Мелехина, хороший результат может дать терапия когнитивной стимуляции, которая поддерживает нервную систему с помощью сенсорных и тактильных стимулов.

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Психоаналитик отметил, что нервная система стремится в течение всей жизни развиваться и нормально функционировать. Даже при наличии деменции при условии определенных личных качеств и поддержки извне можно добиться определенных улучшений, считает врач.

Ранее гастроэнтеролог Светлана Ермакова заявила, что жирные кислоты омега-3 способны замедлить развитие деменции. По ее словам, вещество помогает иммунной системе бороться с инфекциями, полезно для профилактики болезней сердца и аутоиммунных заболеваний.

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