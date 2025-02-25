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19:35, 25 февраля 2025Забота о себе

Названа замедляющая развитие деменции добавка

Гастроэнтеролог Ермакова: Омега-3 снижает риск развития деменции и тромбоза
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Рацион питания, в который включена жирная кислота омега-3, может замедлить прогрессирование некоторых заболеваний, включая деменцию, рассказала гастроэнтеролог Светлана Ермакова. Замедляющую развитие болезней добавку она назвала в беседе с «Газетой.Ru».

По словам врача, омега-3 — это целый комплекс полиненасыщенных жирных кислот, которые не вырабатываются человеческим организмом, но активно им потребляются. «Их главной задачей является защита клеток всех внутренних органов от повреждений и разрушения. Омега-3 оказывает благоприятное воздействие на умственную деятельность, концентрацию внимания и память», — объяснила Ермакова.

Омега-3 жирные кислоты, продолжила она, необходимы для профилактики болезни Альцгеймера, сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца. Жирные кислоты повышают эластичность сосудов, уменьшают риск развития тромбоза, добавила Ермакова.

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Омега-3 также замедляют процессы старения, снижают аппетит и подавляют чувство голода, участвуют в обменных процессах гормона радости, снижая эмоциональное напряжение. Кроме того, они помогают иммунной системе бороться с инфекциями, оказывают профилактическое влияние на иммунодефицит, а также аутоиммунные заболевания, такие как ревматизм, астма и болезнь Крона, заключила гастроэнтеролог.

Ранее гинеколог-эндокринолог Евгения Назимова рассказала, что физическая активность помогает снизить риск деменции. Она пояснила, что при движении улучшается кровообращение и клетки мозга получают больше кислорода.

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