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18:10, 7 марта 2025Мир

Захарова прокомментировала ситуацию в Сирии

Захарова: Россия встревожена ситуацией в Сирии
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Karam al-Masri / Reuters

Россия встревожена ситуацией в Сирии и призывает к скорейшему прекращению огня между враждующими группировками. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

«Встревожены резким обострением обстановки в Сирии (...). В этих критических обстоятельствах призываем всех авторитетных сирийских лидеров, способных оказать влияние на дальнейшее развитие ситуации "на земле", сделать все возможное для скорейшего прекращения кровопролития», — отмечается в заявлении.

Захарова подчеркнула, что Россия привержена принципам демократии, суверенитета и территориальной целостности. Она отметила, что все внутриполитические вопросы Сирии должны быть решены с учетом этих основ.

Ранее представители религиозной группы алавитов подняли восстание против захватившей власть в Сирии организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана террористической и запрещена в России). Столкновения сторон начались 6 марта в Латакии. Вскоре волнения произошли и в других городах Сирии, в том числе в Джабле и Хмеймиме, где находится принадлежащая России авиабаза. Новые власти направили силы для подавления мятежа.

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