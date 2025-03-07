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19:43, 7 марта 2025Бывший СССР

Зеленский отказался ехать в Эр-Рияд на переговоры с США

Журналистка Генрих: Зеленский отказался ехать в Эр-Рияд на переговоры с США
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Nicolas Maeterlinck / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский отказался ехать в Эр-Рияд на переговоры с США. Об этом в социальной сети X со ссылкой на источник в офисе президента Украины сообщает американская журналистка Джеки Генрих.

«Зеленский НЕ будет присутствовать на встрече с американской делегацией во вторник, согласно источнику в его офисе», — говорится в публикации.

Позднее Генрих уточнила, что информация о намерении украинского лидера лично посетить переговоры появилась из-за ошибки американской прессы.

Переговоры Киева и Вашингтона по урегулированию конфликта состоятся в столице Саудовской Аравии в среду, 12 марта. США на переговорах представят госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф.

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