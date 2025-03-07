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12:15, 7 марта 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на желание Германии иметь собственное ядерное оружие

Депутат Журова: Европа хочет усилить конфликт России и Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Европа хочет усилить конфликт России и Украины, убеждена зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировала на заявление представителя правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), члена комитета Бундестага по обороне Рюдигера Лукассена о том, что стране в необходимо ядерное оружие.

«Удивительно, что люди вообще говорят это вслух. Сейчас на фоне сдерживания [президента США Дональда] Трампа это выглядит как специально, чтобы Трамп на их фоне выглядел еще более серьезным миротворцем», — отметила Журова.

Депутат напомнила, что представители стран Европы тоже на разных этапах хотели помирить Россию и Украину.

«А теперь они хотят разжечь эту рознь еще сильнее. Они не хотят признавать, что не сильно они были правы все это время, поддерживая Украину. Теперь такими угрозами они хотят все усугубить», — заключила она.

Ранее Рюдигер Лукассен заявил, что стране в связи с изменившейся ситуацией в области безопасности необходимо собственное ядерное оружие. Он также отметил, что ФРГ необходимо ввести обязательную военную службу, в том числе для женщин. Для этого нужно будет внести изменения в Конституцию страны. О том, что ФРГ следует иметь собственный ядерный зонтик, также заявил депутат Бундестага от АдГ Ханнес Гнаук. По его словам, если США действительно выйдут из НАТО, Германии придется взять на себя ведущую роль в Североатлантическом альянсе.

В свою очередь, президент России Владимир Путин, комментируя политику Трампа, отмечал, что тот имеет свои представления о том, «что такое хорошо, что такое плохо, в том числе в гендерной политике» и других вопросах. Российский лидер говорил, что у него с Трампом всегда были деловые и доверительные отношения.

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