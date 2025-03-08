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22:18, 8 марта 2025Россия

Российские военные уничтожили 16 дронов ВСУ над двумя регионами

Минобороны РФ: ПВО уничтожили 16 дронов над Белгородской и Ростовской областями
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nasser Ishtayeh / Global Look Press

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией двух регионов. Об этом в Telegram сообщило Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, в субботу, 8 марта, в период с 20:00 до 21:30 по московскому времени были сбиты 16 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). 10 беспилотников уничтожены над территорией Белгородской области и шесть — над Ростовской областью, добавили в министерстве.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 7 марта Украина выпустила по России в общей сложности 39 беспилотников.

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