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20:43, 8 марта 2025Россия

Депутат-участник СВО покончил с собой

31-летний депутат и участник СВО Виктор Дьяков покончил с собой
Андрей Шеньшаков

Фото: страница Виктора Дьякова во «ВКонтакте»

Депутат Госсовета Удмуртии и участник специальной военной операции (СВО) Виктор Дьяков скончался после попытки суицида. Об этом сообщается на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

31-летний Дьяков, который состоял в рабочей группе по вопросам спецоперации, был доставлен в больницу после попытки совершить самоубийство. В публикации о происшествии отмечается, что, помимо участия в СВО, он также активно помогал фронту.

«В результате трагедии ушел из жизни Виктор Федорович Дьяков. Мы будем помнить его как любящего отца и верного друга. Без отца остались трое детей. При жизни он многое сделал, но еще больше не успел», — гласит подпись к посту.

Известно, что у погибшего был конфликт с бывшей супругой, с которой они воспитывали общих детей. Девушка даже заявляла, что Дьяков пытался выкрасть их у нее.

Ранее стали известны подробности доведения до суицида ветерана СВО в Приморском крае.

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