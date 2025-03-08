Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:09, 8 марта 2025Мир

Во Франции захотели отменить «супружеский долг»

В парламент Франции внесли проект об отмене «супружеского долга»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

В парламент Франции внесли законопроект по отмене «супружеского долга» в семьях. Об этом пишет «Коммерсант». С инициативой выступила партия «Непокоренная Франция».

Отмечается, что прямого закона, который регулировал бы отношения мужа и жены в постели нет, однако в Семейном кодексе страны есть пункт о том, что «супруги обязаны совместно вести семейную жизнь». По мнению экспертов, суды могут трактовать норму именно со стороны сексуальной жизни партнеров.

Автор документа Сара Легрен считает, что существование такой «обязанности» выглядит архаизмом в современном западном мире.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал 69-летнюю француженку, отказывавшую мужу в сексе, невиновной в разводе.

    Обсудить
    Последние новости

    Алаудинов заявил о масштабном наступлении ВС России на всех участках в Курской области

    Опубликовано фото российских авиабомб с новым модулем коррекции повышенной дальности

    Военные подняли российский флаг в селе Черкасское Поречное на севере от Суджи

    Трамп пошутил о шансах сборной США выиграть чемпионат мира по футболу

    На Украине боялись санкций США после перепалки в Белом доме

    В Дагестане рассказали о службе в зоне СВО 11 родственников

    Американец переехал из США в Россию ради безопасности

    Кадыров трогательно поздравил маму с 8 Марта

    На Украине начали вручать повестки женщинам старше 50 лет

    Во Франции заявили о желании Макрона отправить войска на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше