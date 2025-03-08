Во Франции захотели отменить «супружеский долг»

В парламент Франции внесли проект об отмене «супружеского долга»

В парламент Франции внесли законопроект по отмене «супружеского долга» в семьях. Об этом пишет «Коммерсант». С инициативой выступила партия «Непокоренная Франция».

Отмечается, что прямого закона, который регулировал бы отношения мужа и жены в постели нет, однако в Семейном кодексе страны есть пункт о том, что «супруги обязаны совместно вести семейную жизнь». По мнению экспертов, суды могут трактовать норму именно со стороны сексуальной жизни партнеров.

Автор документа Сара Легрен считает, что существование такой «обязанности» выглядит архаизмом в современном западном мире.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал 69-летнюю француженку, отказывавшую мужу в сексе, невиновной в разводе.