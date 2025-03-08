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14:35, 8 марта 2025Бывший СССР

Эксперт объяснил невозможность вступления Молдавии в ЕС

Лисневский: Молдавия не сможет вступить в ЕС из-за отсутствия суверенитета
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Молдавия не сможет вступить в Европейский союз (ЕС) из-за отсутствия суверенитета. С таким мнением выступил директор молдавской социологической компании Intellect Group Ян Лисневский, передает РИА Новости.

По его словам, республика в целом не сможет стать частью какого-либо геополитического союза из-за отсуствия развития собственной государственности. По его словам, Молдавия могла бы стать федерацией по образцу Швейцарии, где разные этнические группы уживаются в рамках единого и нейтрального малого государства.

В Швейцарии действует система кантонов (регионов). Они полностью самостоятельны в решении своих внутренних проблем. Политическое руководство же сосредоточенно лишь на внешнеполитических аспектах и равном распределении финансов по стране.

Аналогичная система была принята в Боснии и Герцеговине между хорватами и босняками за исключением Республики Сербской, где недавно обострился кризис с остальной частью страны.

Ранее глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск отменил выделение Молдавии 32 миллионов долларов на развитие СМИ. Отмечается, что миллионы выделялись Кишиневу «в интересах демократии, инклюзивности и подотчетности».

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