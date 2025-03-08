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13:00, 8 марта 2025Россия

Мать обвинила дочь в поджоге собственной квартиры

«МК»: Мать обвинила наркозависимую дочь в вымогательстве и поджоге квартиры
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Sergey Elagin / Globallookpress.com

Хозяйка сгоревшей квартира на юго-западе Москвы обвинила в поджоге собственную дочь. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец» («МК»).

Инцидент произошел в квартире на втором этаже 9-этажного дома на Профсоюзной улице, площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Выяснилось, что в квартире находились хозяйка, ее 28-летняя дочь и 84-летняя мать. Жители квартиры не пострадали, но трех женщин с верхних этажей госпитализировали с отравлением угарным газом.

Позже хозяйка сгоревшей квартиры заявила, что в поджоге виновата ее дочь. По ее словам, та постоянно лечится от психического заболевания и наркозависимости. Женщина рассказала, что дочь постоянно угрожала и избивала родственников, а в пятницу потребовала денег, и ей перевели на карту 25 тысяч рублей. Мать и бабушка заперлись в комнате, а затем начался пожар.

Владелица квартиры призналась, что ее дочь в конце 2024 года выписалась из больницы, где проходила лечение. После этого она начала жить вместе с матерью и бабушкой. Ранее Telegram-канал Shot сообщал, что в поджоге квартиры на Профсоюзной улице обвиняют пожилую жительницу, которая якобы устроила пожар, чтобы проучить внучку.

В конце января в Нальчике наркоман расправился с 87-летней пенсионеркой. Нападавшего задержали — он не смог раскрыть мотивы преступления.

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