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14:31, 30 января 2025Силовые структуры

Наркоман расправился с 87-летней россиянкой

В Нальчике наркоман убил 87-летнюю пенсионерку
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Mash Gor

В Нальчике наркоман расправился с 87-летней пенсионеркой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, мужчина гулял в 5 часов утра по городу и заметил одинокую пожилую женщину. Он проследил за ней, а затем избил и удушил. Нападавшего задержали. Выяснилось, что он был под действием наркотиков. Он не смог объяснить мотив преступления.

Ранее стало известно, что Ленинский районный суд Омска приговорил 45-летнего дворника к девяти годам и десяти месяцам колонии строгого режима за расправу над прохожим.

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