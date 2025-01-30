Наркоман расправился с 87-летней россиянкой

В Нальчике наркоман убил 87-летнюю пенсионерку

В Нальчике наркоман расправился с 87-летней пенсионеркой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, мужчина гулял в 5 часов утра по городу и заметил одинокую пожилую женщину. Он проследил за ней, а затем избил и удушил. Нападавшего задержали. Выяснилось, что он был под действием наркотиков. Он не смог объяснить мотив преступления.

Ранее стало известно, что Ленинский районный суд Омска приговорил 45-летнего дворника к девяти годам и десяти месяцам колонии строгого режима за расправу над прохожим.