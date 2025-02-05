Подозреваемого в расправе над пережившей Великую Отечественную войну россиянкой арестовали

В КБР суд арестовал наркомана, подозреваемого в убийстве 87-летней пенсионерки

Суд на два месяца арестовал мужчину, подозреваемого в расправе над 87-летней женщиной в Нальчике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Кабардино-Балкарской республики (КБР).

По предварительным данным, фигурант, находясь под воздействием наркотиков, совершил расправу с особой жестокостью. Он пробудет в СИЗО до 29 марта.

Все произошло утром 30 января. Местный житель, находясь в состоянии опьянения, заметил одинокую пожилую женщину, проследил за ней, избил и удушил. Причину поступка он объяснить не смог.

Как уточняет агентство, потерпевшая пережила Великую Отечественную войну и имела статус «дитя войны».

