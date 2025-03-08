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22:05, 8 марта 2025Россия

В Белгородской области сработала система ПВО

Гладков: В Чернянском районе Белгородской области сработала система ПВО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Armed Forces of Ukraine / Reuters

В Чернянском районе Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал в Telegram.

По его словам, пострадавших нет. «В результате падения обломков загорелась пристройка частного домовладения», — подчеркнул он. Пожар был ликвидирован.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали три населенных пункта в Белгородской области. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа из-за прилета боеприпаса было повреждено остекление частного дома.

8 марта ВСУ также обстреляли жилые дома в Курской области на фоне штурма Суджи армией России.

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