В Белгородской области сработала система ПВО

Гладков: В Чернянском районе Белгородской области сработала система ПВО

В Чернянском районе Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал в Telegram.

По его словам, пострадавших нет. «В результате падения обломков загорелась пристройка частного домовладения», — подчеркнул он. Пожар был ликвидирован.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали три населенных пункта в Белгородской области. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа из-за прилета боеприпаса было повреждено остекление частного дома.

8 марта ВСУ также обстреляли жилые дома в Курской области на фоне штурма Суджи армией России.