Момент водружения флага России в Николаевке попал на видео

Момент водружения государственного флага России в населенном пункте Николаевка в Курской области попал на видео. Кадры опубликованы в Telegram-канале «ПолковникКассад».
Отмечается, что Николаевку освободили мотострелки 44 АК ГВ «Север».
7 марта три населенных пункта в Курской области освободили Вооруженные силы (ВС) России.
Ранее стало известно, что российские военнослужащие взорвали три моста в районе Суджи, значительно осложнив противнику маневрирование между группировками. Как сообщил военный блогер Юрий Подоляка, ВСУ оказались буквально разрезаны на две части.