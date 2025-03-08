Момент водружения флага России в Николаевке попал на видео

Момент водружения флага России в Николаевке под Курском попал на видео

Момент водружения государственного флага России в населенном пункте Николаевка в Курской области попал на видео. Кадры опубликованы в Telegram-канале «ПолковникКассад».

Отмечается, что Николаевку освободили мотострелки 44 АК ГВ «Север».

7 марта три населенных пункта в Курской области освободили Вооруженные силы (ВС) России.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие взорвали три моста в районе Суджи, значительно осложнив противнику маневрирование между группировками. Как сообщил военный блогер Юрий Подоляка, ВСУ оказались буквально разрезаны на две части.

