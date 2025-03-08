На Украине сообщили об изъятии средств со счетов Фридмана и Авена

На Украине заявили об изъятии более $3,3 млн со счетов Фридмана и Авена

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) Украины сообщило об изъятии более 3,3 миллиона долларов со счетов компаний, связанных с российскими бизнесменами Михаилом Фридманом и Петром Авеном. Соответствующее заявлением появилось в Telegram-канале агентства.

«АРМА списало 137 миллионов гривен со счетов компаний, связанных с российскими олигархами Михаилом Фридманом и Петром Авеном. Сначала средства будут направлены на закупку военных облигаций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в дальнейшем конфискованные средства будут направлены в специальный фонд.

Ранее сообщалось, что Шевченковский районный суд Киева принял решение арестовать активы российского бизнесмена Олега Дерипаски на 2,11 миллиарда гривен (50 миллионов долларов).