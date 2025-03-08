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02:16, 8 марта 2025Наука и техника

Названы последствия неудачного запуска корабля Starship

Reuters: Неудачный запуск Starship нарушил маршруты 240 рейсов в США
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Joe Skipper / Reuters

Неудачный запуск космического корабля Starship нарушил маршруты около 240 рейсов в США. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что более двух десятков самолетов были вынуждены сменить курс из-за обломков.

Согласно заявлению Федерального управления гражданской авиации (FAA), инцидент привел к 171 задержке вылета, 28 рейсов были перенаправлены, а посадку 40 самолетов, находившихся в воздухе, задержали в среднем на 22 минуты.

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США потребовало от компании SpaceX расследовать вторую подряд потерю корабля Starship, произошедшую в ходе восьмых летных испытаний одноименной многоразовой транспортной системы.

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