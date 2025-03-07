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15:43, 7 марта 2025Наука и техника

Американский регулятор потребовал от SpaceX расследовать вторую подряд потерю Starship

SpaceNews: От компании SpaceX потребовали расследовать вторую потерю Starship
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Joe Skipper / Reuters

Федеральное управление гражданской авиации США потребовало от компании SpaceX расследовать вторую подряд потерю корабля Starship, произошедшую в ходе восьмых летных испытаний одноименной многоразовой транспортной системы. Об этом сообщает издание SpaceNews.

После старта Starship, состоявшегося сегодня, 7 марта, в 02:30 мск с полигона Бока-Чика в штате Техас (США) и успешного разделения ступеней ускоритель Super Heavy вернулся на космодром, будучи пойман механизированной рукой. Таким образом SpaceX удалось третий раз за последние четыре старта сохранить нижнюю ступень системы.

Между тем спустя восемь минут после старта у уже отделившегося от ускорителя корабля Starship произошло последовательное отключение четырех из шести двигателей Raptor, после чего корабль начал вращаться и спустя некоторое время взорвался.

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Издание отмечает, что задачи восьмых летных испытаний во многом повторяли программу седьмых тестов и завершились примерно с тем же частично удачным результатом.

Ранее SpaceNews сообщило, что Федеральное управление гражданской авиации США разрешило проведение очередного запуска многоразовой транспортной системы Starship. Тогда же американский регулятор заметил, что изучение причин взрыва второй ступени Starship, произошедшего в ходе седьмых летных испытаний, не завершено.

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