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11:39, 8 марта 2025Мир

В Польше назвали способную воевать с Россией страну

Do Rzeczy: Европа не сможет воевать с Россией на равных, только США
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Reuters

Журналисты польской газеты Do Rzeczy заявили, что Европа не может вступать в вооруженный конфликт с Россией. Об этом авторы сообщили в рамках регулярного подкаста.

По словам главного редактор медиа Павла Лисицки и журналиста Войцеха Цейровского, европейские страны не имеют средств, чтобы вступать в вооруженный конфликт на равных с Россией. Лисицки назвал Соединенные Штаты единственным государством, способным противостоять РФ. «Но президент Дональд Трамп уже заявил, что не хочет в этом участвовать», — заключил журналист.

Павел Лисицки предположил, что подготовка к перевооружению Европы — ловушка для Трампа, которую поставили европейские политики. «Европа вступает в войну неподготовленной, начинаются потери, на США растет давление, чтобы они не бросали своих союзников, Трамп говорит "нет", и тут активизируется некая сила, которая хочет от него избавиться», — заметил главный редактор польского издания.

«Европой правят полные идиоты, что разбивает ваш анализ в пух и прах. Это нельзя считать ловушкой для Трампа, поскольку он уже много раз из нее вырывался», — возразил коллеге Цейровский. По его словам, статья 5 Устава НАТО будет применена только в том случае, если кто-то нападет на одну из стран НАТО. «Но не тогда, как страны НАТО совершат агрессию против России, присоединившись к Зеленскому», — подытожил Войцех Цейровский.

Ранее экс-премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не ожидал, что Дональд Трамп вернется в Белый дом. По словам Моравецкого, Зеленский сделал неверную ставку, положившись на Джо Байдена и Камалу Харрис.

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