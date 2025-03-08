Экс-премьер Польши Моравецкий: Зеленский не ждал возвращения Трампа в Белый дом

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что президент Украины Владимир Зеленский не ожидал, что Дональд Трамп вернется в Белый дом. Об этом он заявил в беседе с Польским агентством печати (PAP).

Экс-премьер Польши полагает, что Зеленский поддержал не ту сторону в гонке за президентство в Соединенных Штатах — это, по словам Моравецкого, главная ошибка украинского президента. «Известно, что он сделал ставку не на того игрока, он поддержал Камалу Харрис, а до этого Джо Байдена. Он рассчитывал на то, что Дональд Трамп больше никогда не будет хозяином Белого дома», — заметил Моравецкий.

Бывший премьер Польши признал, что Владимир Зеленский хорошо справлялся со своими обязанностями в начале вооруженного конфликта между Россией и Украиной, «но потом он заблудился». Моравецкий рассказал, что Зеленский стал нападать на правительство Польши, на президента Трампа и совершать ошибки.

«Было известно, что в демократиях власть меняется довольно быстро, и сегодня у президента Украины огромные проблемы в переговорах с американской администрацией», — подчеркнул собеседник PAP. По словам Моравецкого, жесткая правда заключается в том, что без США нет независимой Украины. Моравецкий заметил, что это понимают все, кто занимается «реальной политикой» и имеет «здравый взгляд на реальность».

Ранее подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Соединенные Штаты больше не видят в Украине партнера, достойного доверия. Также он подчеркнул, что терпение Белого дома «на исходе».