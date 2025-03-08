Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:32, 8 марта 2025Мир

В Польше рассказали о главной ошибке Зеленского

Экс-премьер Польши Моравецкий: Зеленский не ждал возвращения Трампа в Белый дом
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Carlos Jasso / Reuters

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что президент Украины Владимир Зеленский не ожидал, что Дональд Трамп вернется в Белый дом. Об этом он заявил в беседе с Польским агентством печати (PAP).

Экс-премьер Польши полагает, что Зеленский поддержал не ту сторону в гонке за президентство в Соединенных Штатах — это, по словам Моравецкого, главная ошибка украинского президента. «Известно, что он сделал ставку не на того игрока, он поддержал Камалу Харрис, а до этого Джо Байдена. Он рассчитывал на то, что Дональд Трамп больше никогда не будет хозяином Белого дома», — заметил Моравецкий.

Бывший премьер Польши признал, что Владимир Зеленский хорошо справлялся со своими обязанностями в начале вооруженного конфликта между Россией и Украиной, «но потом он заблудился». Моравецкий рассказал, что Зеленский стал нападать на правительство Польши, на президента Трампа и совершать ошибки.

«Было известно, что в демократиях власть меняется довольно быстро, и сегодня у президента Украины огромные проблемы в переговорах с американской администрацией», — подчеркнул собеседник PAP. По словам Моравецкого, жесткая правда заключается в том, что без США нет независимой Украины. Моравецкий заметил, что это понимают все, кто занимается «реальной политикой» и имеет «здравый взгляд на реальность».

Ранее подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Соединенные Штаты больше не видят в Украине партнера, достойного доверия. Также он подчеркнул, что терпение Белого дома «на исходе».

    Обсудить
    Последние новости

    МВД переобъявило в розыск Ровшана Аскерова. Бывший игрок «Что? Где? Когда?» заочно арестован в России

    В Раде назвали трагическую ошибку Зеленского

    Фанату «Спартака» запретили год посещать стадион из-за появления на матче в пьяном виде

    Востоковед назвал неожиданную страну-защитницу христиан в Сирии

    В оккупированной ВСУ Курской области сообщили о разграблении старинного храма

    В Армении произошло мощное землетрясение

    В Польше рассказали о главной ошибке Зеленского

    Стало известно о попытке ВСУ вывести бригаду десантников от населенного пункта под Курском

    Фетисов назвал самого талантливого хоккеиста России за последние десятилетия

    Стало известно об отъезде с Украины занимавшихся данными спутников специалистов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше