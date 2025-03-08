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00:10, 8 марта 2025Мир

Предполагаемый организатор теракта в «Крокусе» признался в подготовке нападения

Минюст США: Шарифулла сознался в инструктаже террористов, нападавших на «Крокус»
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Задержанный властями США Мохаммад Шарифулла, член террористической группировки «ИГИЛ» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России), признался в подготовке террористов, напавших на «Крокус Сити Холл». Об этом говорится в пресс-релизе Минюста США.

«Во время интервью с ФБР Шарифулла признался, что от имени ИГИЛ-Хорасан он передавал инструкции о том, как использовать винтовки типа АК и другое оружие потенциальным нападающим. Шарифулла также признался, что узнал в двух из четырех арестованных боевиков тех, кого он ранее инструктировал», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае доказательства вины, в США Шарифулле грозит пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что Шарифулла также обвиняется в нападении на американских солдат в Афганистане и теракте в аэропорту Кабула в 2021 году.

До того председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин заявил, что следователи менее чем за год завершили следственные действия по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле». По его словам, преступления, подобные теракту в подмосковном концертном зале, очень тщательно и долго планируются.

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