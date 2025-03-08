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21:00, 8 марта 2025Бывший СССР

Постсоветская страна выразила готовность поставлять газ в Европу

Бердымухамедов заявил о готовности Туркменистана поставлять газ в Европу
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Whitehotpix / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Туркменистан выразил готовность поставлять странам Европы природный газ. Об этом заявил председатель верхней палаты республики и бывший президент страны Гурбангулы Бердымухамедов.

Он назвал рынок Европы одним из крупнейших рынков энергоресурсов. Сотрудничество Ашхабада со странами Европы он назвал выгодным для обеих сторон.

«Туркменистан готов к тесной работе с европейскими партнерами по вопросу поставки природного газа. Один из путей для целевых действий — реализация транскаспийского маршрута», — заявил Бердымухамедов. Он также выразил готовность Туркменистана поставлять электроэнергию в Европу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждал с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым транзит газа из кавказской республики в Европу через украинскую территорию. «Азербайджан имеет свои большие запасы газа, и сам ведет добычу, его можно экспортировать в наш регион. И это касается не только Молдавии, но и таких стран, как Словакия», — заявил глава украинского государства.

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