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07:12, 8 марта 2025Бывший СССР

Раскрыты действия ВСУ на Кураховской ТЭЦ до освобождения ВС России

Экс-работник Кураховской ТЭЦ: ВСУ выламывали ломом оборудование весной 2024 года
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также представители киевских властей занимались вывозом оборудования Кураховской ТЭЦ и разрушением станции весной 2024 года. Они выламывали его ломом и снимали даже те детали, которые нельзя было демонтировать, действия украинской стороны раскрыл бывший работник ТЭЦ в разговоре с РИА Новости.

«Часть оборудования ломиками снимали, чтобы только не досталось русским. В начале весны 2024 года ее начали вывозить, занимались этим украинские инженеры», — уточнил собеседник агентства.

В 2024 году министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что страна лишилась 50 процентов вырабатывающих электроэнергию мощностей. Российские войска регулярно наносят удары, в том числе по объектам энергетики Украины и другой инфраструктуре.

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