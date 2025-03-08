Экс-работник Кураховской ТЭЦ: ВСУ выламывали ломом оборудование весной 2024 года

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также представители киевских властей занимались вывозом оборудования Кураховской ТЭЦ и разрушением станции весной 2024 года. Они выламывали его ломом и снимали даже те детали, которые нельзя было демонтировать, действия украинской стороны раскрыл бывший работник ТЭЦ в разговоре с РИА Новости.

«Часть оборудования ломиками снимали, чтобы только не досталось русским. В начале весны 2024 года ее начали вывозить, занимались этим украинские инженеры», — уточнил собеседник агентства.

В 2024 году министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что страна лишилась 50 процентов вырабатывающих электроэнергию мощностей. Российские войска регулярно наносят удары, в том числе по объектам энергетики Украины и другой инфраструктуре.