Российские военные укрыли на своей базе спасающихся от казней сирийцев

Российские военные укрыли на своей базе Хмеймим спасающихся от казней сирийцев

Российские военные укрыли на своей авиабазе Хмеймим спасающихся от казней мирных жителей Латакии и Тартуса. Об этом сообщил Telegram-канал «Осведомитель».

Ранее глава Минобороны Сирии Абу Касра заявил, что военные базы России останутся, если Сирия получит выгоду. По его словам, отношение России к новому сирийскому правительству значительно улучшилось, и Дамаск взвешивает требования Москвы.

В Сирии, в провинциях Латакия, Тартус и Эс-Сувейда, началось восстание мусульман-алавитов и христиан против боевиков группировки «Хайят Тахрир аль-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России), захвативших власть в стране. Поводом для массовых выступлений стали зачистки, которые боевики устроили против религиозных меньшинств в сельской местности несколько дней назад. По неподтвержденным данным, число пострадавших с обеих сторон уже исчисляется сотнями. При этом мирные жители прибрежных регионов собрались на митинг перед российской военной базой в Хмеймиме, умоляя солдат защитить их от произвола новых властей.