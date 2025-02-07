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08:33, 7 февраля 2025Мир

В Сирии назвали условие сохранения военных баз России

Глава МО Сирии Абу Касра: Если получим выгоду, то военные базы России останутся
Семен Александров (редактор)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Если Сирия получит выгоду, то военные базы России останутся. Условие сохранения баз назвал глава Минобороны Сирии Абу Касра в интервью The Washington Post.

По его словам, отношение России к новому сирийскому правительству значительно улучшилось, и Дамаск взвешивает требования Москвы. Он отметил, что «в политике нет постоянных врагов».

Абу Касра также ответил на вопрос, сохранит ли Россия военно-морской порт в Тартусе и авиабазу Хмеймим в Латакии. «Если мы получим от этого выгоду для Сирии, то да», — сказал он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что новые власти Сирии столкнулись с проблемой диалога с различными силами внутри страны, поэтому внешние игроки должны помочь Арабской Республике в их решении. При этом дипломат подчеркнул, что многие проблемы в странах Ближнего Востока стали следствием политики стран Запада.

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