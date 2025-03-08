Смотревший порно на уроке у семиклассников российский учитель объяснился

Смотревший порно на уроке учитель из Башкирии объяснил это случайностью

Учитель физики из Башкирии, которого школьники застали за просмотром порно прямо на проходившем у семиклассников уроке, объяснил произошедшее случайностью. Об этом пишет Baza в Telegram.

Как сообщил источник издания, в управлении образования администрации Нефтекамска провели разговор с учителем. Педагог заявил, что нажимал на ссылку электронного журнала, после чего на экране появились откровенные кадры. При этом подчеркивается, что преподаватель проработал в школе 40 лет и его там очень ценят.

В свою очередь, сотрудники учебного заведения предполагают, что инцидент подстроили школьники.

По данным Baza, ноутбук учителя изъяли для изучения его истории посещений сайтов. Результаты проверки станут известны в понедельник, 10 марта.

Ранее прокуратура Башкирии сообщила «Ленте.ру», что начала проверку по факту инцидента. Сотрудники ведомства дадут оценку поведению учителя и его квалификации, а также действиям должностных лиц школы.

Видео, на котором пожилой педагог смотрит порно во время урока, появилось 7 марта. На кадрах видно, что откровенный контент транслировался с проектора на висящий перед детьми экран за спиной преподавателя.