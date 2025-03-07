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14:59, 7 марта 2025Силовые структуры

Прокуроры заинтересовались смотревшим порно на уроке учителем в российской школе

Прокуратура начала проверку после трансляции порно на уроке в школе Башкирии
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Прокуратура Башкирии начала проверку после сообщений о смотревшем порно на уроке учителе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Прокуроры намерены дать оценку поведению педагога и его квалификации, а также действиям должностных лиц школы. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее 7 марта сообщалось, что в селе Ташкиново школьники сняли на видео учителя, смотрящего порно на уроке. Мужчина преподает детям физику и технологию. Директору школы доложили о странных предпочтениях сотрудника. Она намеревалась созвать родительское собрание, чтобы решить судьбу учителя.

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