Прокуроры заинтересовались смотревшим порно на уроке учителем в российской школе

Прокуратура начала проверку после трансляции порно на уроке в школе Башкирии

Прокуратура Башкирии начала проверку после сообщений о смотревшем порно на уроке учителе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Прокуроры намерены дать оценку поведению педагога и его квалификации, а также действиям должностных лиц школы. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее 7 марта сообщалось, что в селе Ташкиново школьники сняли на видео учителя, смотрящего порно на уроке. Мужчина преподает детям физику и технологию. Директору школы доложили о странных предпочтениях сотрудника. Она намеревалась созвать родительское собрание, чтобы решить судьбу учителя.