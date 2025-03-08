Студент поджег дверь здания ФСБ в центре Москвы, действуя по заданию мошенников

Российский студент поджег дверь здания ФСБ на Лубянке, действуя по заданию мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источников, вечером 6 марта к зданию ФСБ в центре Москвы подошел 17-летний Никита П. и поджог дверь с помощью горючей жидкости, которую он принес в пластиковой бутылке. Огонь быстро потушили, а студента задержали. На допросе он признался, что действовал по указу мошенников.

Ранее в Тюмени задержали 21-летнюю ранее не судимую студентку, подозреваемую в поджоге. По данным следствия, сначала девушку обманули мошенники, убедившие ее перевести 100 тысяч рублей, а затем ей начали угрожать от лица сотрудников силовых структур. Студентке пообещали помочь избежать уголовной ответственности за «помощь в задержании». Следуя указаниям мошенников, девушка зашла в ресторан, сделала заказ, подожгла рюкзак и сбежала.