Трое взрослых и ребенок пострадали при взрыве газа в российском магазине

В Чечне произошел взрыв газовоздушной смеси. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Уточняется, что взрыв газа случился в магазине строительных материалов в городе Аргун. В результате пострадали четыре человека, среди них трое взрослых и один ребенок.
«Взрыв газовоздушной смеси был без последующего возгорания и разрушений», — добавил собеседник телеканала.
5 марта в Краснодарском крае произошел взрыв газа в многоквартирном доме. Он случился в Белореченске, в результате пострадали три человека.