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13:16, 8 марта 2025Россия

Трое взрослых и ребенок пострадали при взрыве газа в российском магазине

Трое взрослых и ребенок пострадали при взрыве газа в магазине в Аргуне
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Чечне произошел взрыв газовоздушной смеси. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Уточняется, что взрыв газа случился в магазине строительных материалов в городе Аргун. В результате пострадали четыре человека, среди них трое взрослых и один ребенок.

«Взрыв газовоздушной смеси был без последующего возгорания и разрушений», — добавил собеседник телеканала.

5 марта в Краснодарском крае произошел взрыв газа в многоквартирном доме. Он случился в Белореченске, в результате пострадали три человека.

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