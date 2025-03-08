Трое взрослых и ребенок пострадали при взрыве газа в российском магазине

Трое взрослых и ребенок пострадали при взрыве газа в магазине в Аргуне

В Чечне произошел взрыв газовоздушной смеси. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Уточняется, что взрыв газа случился в магазине строительных материалов в городе Аргун. В результате пострадали четыре человека, среди них трое взрослых и один ребенок.

«Взрыв газовоздушной смеси был без последующего возгорания и разрушений», — добавил собеседник телеканала.

5 марта в Краснодарском крае произошел взрыв газа в многоквартирном доме. Он случился в Белореченске, в результате пострадали три человека.