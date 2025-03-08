Удар РФ по западу Украины назвали самым масштабным за месяц

Удар России по Тернополю и Ивано-Франковску стал самым масштабным за месяц

Российские военные в ночь на 7 марта нанесли удары по целям на западе Украины. Издание «Военное обозрение» отметило, что эта атака стала самой интенсивной за последний месяц.

Уточняется, что многочисленные взрывы зафиксировали в Тернополе и Ивано-Франковске. Помимо этого, произошла серия «прилетов» в Черновицкой области — регион, по данным военных корреспондентов, с начала спецоперации подвергся наименьшему количеству атак.

По данным издания, удары были нацелены на склады с оружием и боеприпасами, объекты энергетической инфраструктуры, а также на предприятия, которые обеспечивают украинскую армию, и места расположения тыловых штабов ВСУ и ГУР.

Кроме того, взрывы были слышны в Хмельницкой и Ровенской областях. Удары также пришлись на Харьковскую, Полтавскую, Сумскую и Днепропетровскую области.

Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут быть выведены из Курской области в течение двух недель.