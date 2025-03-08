В Финляндии призвали Россию поскорее разгромить ВСУ

Малинен: России нужно поскорее разгромить ВСУ

Российским военным необходимо быстрее разбить Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на своей странице в соцсети X.

7 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов ввести полномасштабные санкции против России до урегулирования конфликта на Украине. Он призвал Москву и Киев садиться за стол переговоров «прямо сейчас».

«Что ж, тогда России нужно поскорее разгромить ВСУ. Уважаемый Дональд Трамп, у вас от нуля до очень малого количества рычагов влияния. Не переигрывайте», — написал Малинен.

Ранее директор Национального экономического совета (НЭС) Кевин Хассетт сообщал, что Трамп рассматривает широкий спектр санкций против России в качестве давления из-за конфликта на Украине. По его словам, подобный шаг американского лидера является стратегией сочетания «кнута и пряника».