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02:31, 8 марта 2025Наука и техника

В США заявили о потере ВСУ одного технического преимущества перед ВС России

WP: ВСУ использовали снимки Maxar для технологического преимущества над ВС РФ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Спутниковые снимки компании Maxar помогали Вооруженным силам Украины (ВСУ) получить техническое преимущество над ВС России, их отсутствие Киев уже ощутил. Использование снимков раскрыло издание The Washington Post (WP).

В частности, спутниковые снимки позволяют артиллерийским и беспилотным подразделениям обнаруживать позиции и склады ВС РФ, наносить по ним удар и оценивать последствия атак. Также изображения помогают прокладывать маршруты автомобилей снабжения и обходить заминированные участки дороги.

После решения США о прекращении передачи снимков украинская армия столкнулась с трудностями, отмечает WP.

«Без таких данных мы неизбежно потеряем скорость и точность. Это не имеет решающего значения, но это определенно неудобство», — рассказал офицер ВСУ по имени Александр (фамилию WP не назвало).

Ранее сообщалось, что американская аэрокосмическая компания Maxar отключила Украине доступ к своим спутниковым снимкам. В официальном обосновании говорится, что доступ прекращен «по административному запросу».

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