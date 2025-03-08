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13:38, 8 марта 2025Ценности

Внешний вид Кэмерон Диас на прогулке раскритиковали в сети со словами «бабушкино лицо»

Екатерина Ештокина

Фото: Aissaoui Nacer / Backgrid / Legion-Media

Американская актриса и модель Кэмерон Диас вышла на прогулку в Париже и была раскритикована пользователями сети. Соответствующие кадры и комментарии публикует Daily Mail.

52-летняя знаменитость попала в объективы папарацци в черных классических брюках и заправленном в них лонгсливе. Поверх она надела длинный плащ, в качестве обуви выбрала красные лаковые ботильоны и дополнила образ коричневой сумкой.

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Поклонники оценили внешний вид артистки в комментариях. «Черный наряд, красные ботинки и коричневая сумочка. Это только мне кажется, что нужно подбирать гармоничный цвет в своем образе?», «Я никогда не понимал, как кто-то может считать ее симпатичной. Такое странное бабушкино лицо», «Слишком много наполнителей в щеках», «Счастливой она не выглядит», — написали они.

В январе Диас снялась в кроп-топе для журнала Vogue. Знаменитость предстала на размещенном снимке в коричневом плаще и оранжевой юбке, демонстрируя на камеру обнаженную талию.

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