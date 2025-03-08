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16:27, 8 марта 2025Спорт

«Зенит» обыграл аутсайдера РПЛ в матче с двумя удалениями

«Зенит» обыграл «Факел» и догнал лидирующий в РПЛ «Краснодар»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

Петербургский «Зенит» на выезде обыграл воронежский «Факел» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 8 марта, и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Лусиано Гонду и Матео Кассьерра. На 37-й минуте сине-бело-голубые оказались в большинстве: за фол последней надежды был удален Вячеслав Якимов. На 74-й минуте у «Зенита» красную карточку за неспортивное поведение получил Вендел. Бразилец продемонстрировал средний палец в сторону болельщиков.

«Зенит» набрал 43 очка и догнал лидирующий «Краснодар». «Факел» остается аутсайдером РПЛ и с 14 очками находится на 15-й позиции.

«Зенит» в следующем туре 16 марта на выезде сыграет со «Спартаком». «Факел» днем ранее на чужом поле встретится с «Оренбургом».

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