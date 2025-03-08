Жена Петросяна прокомментировала сообщения о госпитализации юмориста

Жена Петросяна Брухунова подтвердила госпитализацию юмориста

Жена народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова подтвердила сообщения о госпитализации мужа. Комментарий 35-летней супруги юмориста опубликован в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

При этом информацию о том, что 79-летний Петросян находится в реанимации, Брухунова назвала фейком. «Я не знаю, кто распространяет эти грязные слухи, сплетни (...), но к Петросяну это никакого отношения не имеет. Да, действительно, Евгений Ваганович находится в больнице, но не в реанимации», — заявила она.

Ранее Брухунова обратилась к журналистам с просьбой оставить ее в покое. Она также продемонстрировала экран телефона со списком нескольких десятков звонков с неизвестных номеров.

Сообщения о госпитализации Петросяна появились днем 8 марта. По неподтвержденной информации, комику стало плохо утром. В результате его доставили в больницу с желудочно-кишечным кровотечением.