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17:31, 8 марта 2025Интернет и СМИ

Жена Петросяна прокомментировала сообщения о госпитализации юмориста

Жена Петросяна Брухунова подтвердила госпитализацию юмориста
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Жена народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова подтвердила сообщения о госпитализации мужа. Комментарий 35-летней супруги юмориста опубликован в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

При этом информацию о том, что 79-летний Петросян находится в реанимации, Брухунова назвала фейком. «Я не знаю, кто распространяет эти грязные слухи, сплетни (...), но к Петросяну это никакого отношения не имеет. Да, действительно, Евгений Ваганович находится в больнице, но не в реанимации», — заявила она.

Ранее Брухунова обратилась к журналистам с просьбой оставить ее в покое. Она также продемонстрировала экран телефона со списком нескольких десятков звонков с неизвестных номеров.

Сообщения о госпитализации Петросяна появились днем 8 марта. По неподтвержденной информации, комику стало плохо утром. В результате его доставили в больницу с желудочно-кишечным кровотечением.

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