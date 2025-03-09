Дачникам напомнили о необходимости уплаты нового налога

В Роскачестве напомнили дачникам о налоге на здания с капитальным фундаментом

С 1 марта 2025 года россияне обязаны платить налог на некоторые капитальные сооружения, расположенные на своих дачных участках, напомнили специалисты Роскачестве. В пресс-релизе, с которым ознакомилась «Лента.ру», эксперты раскрыли суть нововведений и объяснили порядок выплат нового налога.

«С 1 марта налогом облагаются здания на участке, которые имеют капитальный фундамент. (...) Капитальным фундаментом считается основание строения, которое нельзя разобрать, не нанеся тем самым строению существенный урон. Строго говоря, это база, которая связывает здание с почвой, фундамент часто оказывается "утоплен" в грунт. То есть все строения, которые не являются легкими и разборными, подпадают под эту новую правовую норму», — говорится в сообщении.

Специалисты напомнили, что подобные объекты должны быть зарегистрированы в Росреестре, и добавили, что отсутствие такой регистрации не освобождает от уплаты налога. «Здания, которые не учтены в кадастре, Федеральная налоговая служба (ФНС) может оценить самостоятельно и назначить налог и штраф, если владелец нарушает закон», — уточняют эксперты, подчеркивая, что регистрацию можно осуществить по упрощенной схеме и без штрафов, даже если здание возведено с нарушением норм.

Таким образом, налогом не облагаются легкие строения, не имеющие фундамента: навесы, бытовки, теплицы, уличные туалеты и даже небольшие сараи, отметили в Роскачестве.

Налог рассчитывается от базовой кадастровой стоимости. Налоговая ставка варьируется в пределах 0,1 — 0,3 процента от базовой стоимости в зависимости от региона. Оплата налога за дом, который возведен на участке СНТ, остается прежней аналитики Роскачества

Специалисты также назвали ряд случаев, когда гражданин может быть освобожден от уплаты нового налога. «Собственник участка для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства может выбрать одну хозяйственную постройку площадью до 50 квадратных метров и освободить ее от налога. Таким образом, самый крупный объект (из тех, что подходят по критериям) может оставаться бесплатным для владельцев», — говорится в пресс-релизе организации.

Кроме того, аналитики обратили внимание на то, что граждане, относящиеся к ряду категорий, могут быть освобождены от уплаты налога: основания для таких послаблений зависят от региона проживания.

Ранее выяснилось, что дачники стали больше платить за вывоз мусора. Сообщалось, что за прошедший год плата за вывоз твердых коммунальных отходов в среднем по всем садовым некоммерческим товариществам (СНТ) в Подмосковье увеличилась вдвое, а в отдельных СНТ— в пять раз.