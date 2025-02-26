Дачники стали больше платить за вывоз мусора

РБК: расходы дачников на вывод мусора в Подмосковье выросли вдвое

За год плата за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в среднем по всем садовым некоммерческим товариществам (СНТ) в Подмосковье увеличилась вдвое, а в отдельных СНТ — в пять раз. Это связано с нормативами, введенными в конце 2024 года, сообщает РБК.

В первом полугодии 2025 года подмосковный дачник в среднем тратил на вывоз мусора до 3,5-3,9 тысячи рублей в год, или до 300 рублей в месяц. Во втором полугодии сумма выросла на 18 процентов. Весной 2024-го, когда СНТ оплачивали мусор по фактическому объему, а не по нормативам, затраты составляли около 30-100 рублей за участок в месяц.

Особенно сильный рост платы наблюдается в СНТ с большим количеством заброшенных или используемых только сезонно участков. При оплате фактического объема вывезенного мусора учитывается, что такие участки не создают отходы, а при оплате по нормативам — нет.

Второй причиной роста суммы стало постановление правительства Московской области, принятое весной 2024-го. Региональные операторы интерпретировали его как обязательный перевод всех СНТ на оплату по нормативу. Однако юристы Союза садоводов России утверждают, что постановление этого не предполагает. Теперь подписавшие соглашение о расчете по нормативу СНТ смогут вернуться к старому способу оплаты с мая 2025 года.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин напомнил, что начиная с 1 марта 2025 года дачникам будут давать три года для уборки мусора и избавления от высоких сорняков. В случае, если этого не произойдет, собственник рискует лишиться участка.