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07:15, 9 марта 2025Россия

Беспилотники ночью пытались атаковать российский регион

Врио губернатора Слюсарь: БПЛА пытались атаковать три района Ростовской области
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Chow / Unsplash

В ночь на 9 марта над Ростовской областью было сбито несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По словам главы области, БПЛА были замечены над тремя районами — Матвеево-Курганским, Тарасовским и Чертковским. Как уточнил Слюсарь, сообщения о пострадавших не поступали.

Ранее силы ПВО сбили более пяти беспилотников над Воронежской областью. Также были обнаружены и уничтожены БПЛА над Рязанью. В обоих случаях никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.

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