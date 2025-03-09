Беспилотники ночью пытались атаковать российский регион

Врио губернатора Слюсарь: БПЛА пытались атаковать три района Ростовской области

В ночь на 9 марта над Ростовской областью было сбито несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По словам главы области, БПЛА были замечены над тремя районами — Матвеево-Курганским, Тарасовским и Чертковским. Как уточнил Слюсарь, сообщения о пострадавших не поступали.

Ранее силы ПВО сбили более пяти беспилотников над Воронежской областью. Также были обнаружены и уничтожены БПЛА над Рязанью. В обоих случаях никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.