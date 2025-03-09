Российские силы ПВО уничтожили украинские беспилотники над Рязанью

Губернатор Малков: Российские силы ПВО уничтожили беспилотники над Рязанью

Российские военные уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Рязанью. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Павел Малков.

Он отметил, что на месте падения обломков украинского дрона работают оперативные службы, оценивается материальный ущерб. Глава области добавил, что никто не пострадал, разрушений зданий и объектов социальной инфраструктуры нет.

В январе силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько дронов над Рязанской областью.

Жители региона сообщили о звуках взрывов.